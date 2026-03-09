Suman siete las muertes de menores por tos ferina en Honduras

Tegucigalpa – Un menor de un mes es la nueva víctima de la tos ferina en Honduras, confirmó el Jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.

El menor residía en la colonia 3 de mayo de la capital. Con este nuevo reporte ya suman siete los menores muertos por tosferina.

La mayoría de los decesos no tenían antecedentes de haberse vacunado contra la enfermedad.

“Las mujeres deben de solicitar la vacuna desde las 26 semanas de embarazadas, no les va a generar ningún defecto físico en el recién nacido, les brinda anticuerpos a los menores”, detalló.

De los siete casos, solo uno tenía tres meses de edad y no resistió la neumonía que se le presentó producto de la falta de anticuerpos. Los demás tenían menos de un mes.

Añadió que dos casos son del departamento de Cortés y cinco casos procedentes de la capital hondureña.

Tos ferina

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos llorosos, fiebre y tos. IR