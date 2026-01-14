Suman seis los recursos de amparo y de inconstitucionalidad presentados sobre elecciones en Honduras

Tegucigalpa – En total seis recursos han sido interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, cuestionando acciones relacionadas con el decreto 58-2025 y temas relacionados a las elecciones en Honduras.

Así lo informó este miércoles Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien detalló que entre el 10 de enero y el 12 se presentaron cuatro recursos mientras que el día 13 se presentaron dos recursos más.

Los recursos presentados son de inconstitucionalidad y de amparo en temas que tienen que ver con las elecciones del pasado 30 de noviembre, dijo.

La mayoría de los recursos fueron presentados en contra del decreto 58-2025.

Ahora la secretaría de la CSJ evalúa si los recursos fueron bien presentados para que se pasen a las salas correspondientes, explicó.

Posteriormente se debe declarar si el recurso es admisible o inadmisible, en otras palabras si se le dará trámite o no, acotó.

Si se declara con lugar o admisible entonces lo primero que se evalúa es si se solicita la suspensión del acto reclamado, agregó.

Posteriormente en una sesión de pleno se deben conocer cada uno de los recursos, tanto de amparo como de inconstitucionalidad, añadió.

Estos recursos reflejan las tensiones en el ámbito político hondureño, particularmente en torno a la legitimidad de las sesiones del Congreso Nacional y el respeto a las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hasta la fecha, no se han reportado resoluciones por parte de la Sala Constitucional, pero se espera que estos casos sean analizados en el contexto de las alegaciones de irregularidades durante la aprobación del decreto. (RO)