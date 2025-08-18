Suman seis las personas capturadas vinculadas a red internacional dedicada a la trata de personas

Tegucigalpa- Honduras suma seis personas capturadas vinculadas a una red internacional dedicada a la trata de personas, y se realizan allanamiento para capturar otros miembros de dicha red que opera desde Pretoria, Sudáfrica.

La portavoz del Ministerio Público, Yulissa Gómez detalló que este día se capturó a otro ciudadano que pertenece a dicha estructura de trata de personas.

El detenido fue identificado como Mario Amílcar Arriaga Martínez quien es acusado del delito de fabricación de pornografía infantil.

Sostuvo que esta captura es parte de una investigación que inició en el 2021, contra una red internacional que opera en varios países y que es dirigida desde Pretoria.

“Esta estructura criminal también la integran hondureños, ya suman seis los detenidos, unos ya sentenciados y se está en busca de otros integrantes”, argumentó.

Señaló que el modo de operar de estas personas graban a los menores de edad, tanto niños como niñas y los suben a plataformas donde venden el material pornográfico. IR