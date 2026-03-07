Suman seis las muertes por tosferina en Honduras

Tegucigalpa – Leticia Puerto, técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles de la Secretaría de Salud, confirmó hoy que ya suman seis los menores muertos por tosferina.

El último caso corresponde a un menor del departamento de Cortés, norte de Honduras.

La tosferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los principales síntomas de esta enfermedad son:

Moqueo

Congestión nasal

Ojos enrojecidos, llorosos

Fiebre

Tos

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común. (RO)