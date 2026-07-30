Suman seis días de búsqueda de adolescente desaparecido entre Cayos Cochinos y Corozal

Tegucigalpa.– Las labores de búsqueda del adolescente Joseph Vuelto, de 16 años, continúan este jueves al cumplirse el sexto día consecutivo desde su desaparición en La Ceiba.

Pobladores, familiares y lancheros de la zona mantienen un intenso operativo de rastreo con la esperanza de localizar al menor, recorriendo distintos puntos del litoral atlántico.

Las acciones de búsqueda se concentran en un triángulo náutico comprendido entre los departamentos de Colón, Islas de la Bahía y la ciudad de Tela, donde los equipos han inspeccionado amplias áreas marítimas.

Los participantes en el operativo han unido esfuerzos utilizando embarcaciones locales para ampliar el radio de búsqueda, mientras la incertidumbre y la preocupación crece entre los familiares del adolescente.

Hasta el momento, las labores no han dado resultados positivos y las autoridades, junto con los voluntarios, mantienen las acciones de rastreo con la expectativa de obtener información que permita dar con el paradero de Joseph Vuelto. IR