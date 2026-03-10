Suman ocho muertes por tos ferina en Honduras

Tegucigalpa – Una nueva muerte confirmada por tos ferina se registra en Honduras y suman ocho los decesos por causa de la enfermedad, confirmaron este martes autoridades sanitarias.

– Todos los fallecidos son menores de dos meses.

La víctima es una niña de dos meses procedente de la capital hondureña, confirmó Leticia Puerto, del programa ampliado de vacunación de la Secretaría de Salud.

Sostuvo que la enfermedad es prevenible, pero hay mucho descuido con la enfermedad que contabiliza 76 casos y ocho muertes.

Agregó que cuatro de las muertes son menores de dos meses.

Indicó que tanto Francisco Morazán y Cortés son las regiones de mayor concentración poblacional y eso hace que las condiciones de riesgo sean altas para la enfermedad.

El llamado es a los padres de familia para que puedan vacunarse las madres a las 26 semanas de gestación y que después se le aplica a los menores, dijo la funcionaria de la Salud.

Reafirmó el llamado a las madres de familia que las vacunas están disponibles.

Tos ferina

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos llorosos, fiebre y tos. IR