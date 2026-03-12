Suman nueve las muertes por tos ferina y se superan los decesos de 2025

Tegucigalpa – Este jueves se confirmó la novena muerte a causa de la bacteria que provoca tos ferina en niños. Se trata de un menor de tres meses procedente de Olancho que no tenía el esquema de vacunación.

– Con este deceso ya se superan las muertes por la enfermedad en todo el 2025 cuando se registraron ocho muertes en todo el país.

– La mayor parte de las muertes son memores de 30 días.

Así lo informó el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, quien afirmó que este tipo de muertes son prevenibles cuando se tiene el esquema de vacunación.

Detalló que con este último deceso ascienden a nueve por tosferina. Este menor procedente de Olancho no tenía la aplicación de la primera dosis contra la tos ferina y luego la madre durante el embarazo tampoco tiene antecedentes de haber sido vacunada contra la enfermedad.

Hizo un llamado a los padres de familia o responsables de los menores de cinco años para que los lleven al establecimiento de salud más cercano para buscar la vacuna que es gratuita.

Detalló que hay vacunas disponibles para que las embarazadas se las puedan aplicar desde las 26 semanas a las 37 de embarazo, pero en la práctica no se la están aplicando.

“Las vacunaciones son las que pueden prevenir este tipo de enfermedades en este momento, la tos ferina que está cobrando la muerte de muchos niños, la mayoría de los que han fallecido son menores de 30 días”, declaró el galeno.

Mejía recordó que la primera dosis de la vacuna contra la tos ferina se aplica a los dos meses de edad, la segunda dosis a los cuatro meses, la tercera dosis a los seis meses. Posteriormente se aplican dos refuerzos: una cuando cumple el niño 18 meses y la otra a los cuatro años.

Tos ferina

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos llorosos, fiebre y tos. JS