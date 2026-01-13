Suman cuatro recursos presentados en CSJ contra decreto-58-2025 y comisión permanente

Tegucigalpa – En total cuatro recursos han sido interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, cuestionando acciones relacionadas con el decreto 58-2025.

Este decreto, aprobado por el Congreso Nacional (CN) y remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su publicación, ordena un recuento de votos en relación con los resultados electorales declarados por el CNE.

La medida ha generado alegaciones de usurpación de curules durante su aprobación, lo que ha motivado una denuncia ante el Ministerio Público por parte de un grupo de abogados.

Estos recursos, presentados entre el 10 y el 12, buscan respetar las decisiones del CNE y declarar inconstitucionales diversas actuaciones del CN, incluyendo sesiones convocadas por la comisión permanente.

A continuación, Proceso Digital detalla las acciones presentadas ante la CSJ:

1. Acción de Amparo presentada el 10 de enero de 2026

Interpuesta por el abogado Hermes Ramírez en su condición personal. El objetivo es garantizar el respeto a la decisión del CNE respecto a los resultados electorales.

Se reclama contra las actuaciones de Luis Redondo y demás miembros del Congreso durante la sesión del 8 de enero de 2026, donde se tomaron decisiones que contravienen las declaratorias del CNE.

2. Conflicto de Competencias presentada el 11 de enero de 2026

También presentada por el abogado Hermes Ramírez en condición personal. Este recurso señala un conflicto de competencias entre el Congreso Nacional y el CNE, solicitando que se respete la declaratoria del organismo electoral sobre los ganadores de las elecciones en Honduras. Se argumenta que el CN ha invadido funciones exclusivas del CNE.

3. Acción de Amparo presentada el 12 de enero de 2026

Interpuesta por la abogada Ruth Lafosse en nombre de la plataforma Defensores de Honduras.

Los actos reclamados incluyen: a) la decisión material de instalar una comisión permanente en el CN el 31 de octubre de 2025; b) la actuación continuada de esta comisión sustituyendo al Pleno del CN; c) la convocatoria de Luis Redondo para la sesión del Congreso del 8 de enero de 2026; d) el bloqueo físico y material del acceso al hemiciclo en esa misma fecha; y e) la sesión celebrada el 8 de enero de 2026.

El recurso busca declarar inconstitucionales estas acciones por violar procedimientos legales y derechos constitucionales.

4. Acción de Inconstitucionalidad presentada el 12 de enero de 2026

Interpuesta por los abogados Fernando Gonzales y Leonel Humberto Nuñez.

Este recurso se dirige directamente contra el Decreto 58-2025, publicado el 9 de enero de 2026, en relación con las decisiones del Congreso Nacional sobre el recuento de los votos de las elecciones.

Los letrados argumentaron que el decreto infringe normas constitucionales al interferir con los resultados electorales ya declarados.

Estos recursos reflejan las tensiones en el ámbito político hondureño, particularmente en torno a la legitimidad de las sesiones del CN y el respeto a las competencias del CNE.

Hasta la fecha, no se han reportado resoluciones por parte de la Sala Constitucional, pero se espera que estos casos sean analizados en el contexto de las alegaciones de irregularidades durante la aprobación del decreto.

La situación continúa desarrollándose, con posibles implicaciones para la estabilidad institucional del país. (RO)