Suman 143 divorcios este 2026 en juzgado de Familia  

Tegucigalpa – Según el Juzgado de Letras de la Familia el 2025 cerró con 1 mil 472 divorcios y en lo que va del 2026 al menos 143 familias han optado por ponerle fin a su vínculo conyugal.

Entre los factores más comunes por los que se dan las separaciones es por la violencia intrafamiliar, informó Gracia María Hernández, miembro de la Unidad de Género del Poder Judicial.

De las 143 separaciones matrimoniales del presente año muchas de ellas están vinculadas a casos de violencia intrafamiliar.

“La violencia se vive desde el noviazgo y es importante que identifiquemos las alertas tempranas. Cuando usted está en una relación de pareja y sus conversaciones llegan a gritos, a empujones, machucones… deben ser señales que usted debe tomar en consideración para buscar apoyo o denunciar, porque la violencia no calla y no debemos normalizarlo”, enfatizó.

La funcionaria destacó que los casos de violencia doméstica representan una alta incidencia en el sistema judicial y en otras instituciones del Estado.

Anualmente, se interponen alrededor de 16 mil denuncias por este tipo de violencia en dependencias como la Policía Nacional, el Ministerio de Asuntos de la Mujer (MAIE), el Ministerio Público, juzgados especializados y juzgados de paz. IR