Suma la red de instituciones que facilitan financiamiento a las MIPYMES, en zona occidental 

Tegucigalpa – Representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas resaltan la necesidad de financiamiento para dicho sector que genera la mayor cantidad de empleo en el país, en ese sentido, ven con buenos ojos la integración de nuevas instituciones a la sociedad de garantías recíprocas para tener mayor acceso a recursos.

En ese sentido se destaca que la Sociedad de Garantías Recíprocas Confianza SA-FGR incorporó a la Cooperativa Mixta Lempira Sur Limitada (Comlesul) como su institución financiera aliada número 51, fortaleciendo el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de Honduras.

El convenio fue suscrito por el gerente general de Confianza SA-FGR, Francisco Fortín, y representantes de Comlesul, en el marco del XIII Festival Internacional de Arte y Cultura «Gracias Convoca 2026», realizado en la ciudad de Gracias, Lempira.Fortín, destacó que Confianza SA-FGR, con la firma de este contrato, ya son 51 instituciones financieras las que han incorporado la Garantía Recíproca como un instrumento que facilita el acceso al financiamiento para proyectos productivos de las MIPYMES de Honduras.

Con esta alianza, Comlesul ofrecerá créditos respaldados por Garantías Recíprocas a través de sus 13 agencias, beneficiando a emprendedores, productores y pequeños empresarios en 92 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, Ocotepeque y La Paz.

El gerente general de Comlesul, Héctor Jeovanny Ocho Rivas, destacó que este convenio representa una nueva oportunidad para fortalecer los proyectos de los emprendedores y contribuir al desarrollo económico de la región.

Confianza SA-FGR resaltó que ya son 51 las instituciones financieras que incorporan este mecanismo de garantía, ampliando la inclusión financiera y facilitando el acceso al financiamiento para impulsar el crecimiento de las MIPYMES y la economía nacional. LB