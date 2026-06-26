SULA ingresa a segmento de productos con proteína con su nueva línea SULA PRO

Tegucigalpa – SULA anunció el lanzamiento de SULA PRO, un nuevo portafolio de productos con proteína desarrollado para responder a las nuevas tendencias de alimentación, bienestar y estilos de vida activos en el mercado hondureño.

La innovación marca el ingreso de la marca SULA al segmento de productos enriquecidos con proteína, un segmento que continúa creciendo a medida que los consumidores buscan opciones más prácticas, funcionales y alineadas con sus objetivos diarios de nutrición y rendimiento.

El nuevo portafolio está integrado por: leche SULA Proteína Edge 946 ml y tres presentaciones de Malteada SULA Proteína Gémina 473 ml en sabores chocolate, fresa y vainilla. Todos los productos están listos para consumir y cuentan con atributos funcionales como 12 gramos de proteína por porción de 250 ml, 0% grasa, sin azúcar añadida y fórmula deslactosada, además de empaques prácticos para facilitar su consumo dentro y fuera del hogar.

Con este lanzamiento, SULA busca atender a hombres y mujeres que mantienen una rutina deportiva, cuidan su alimentación o desean integrar opciones con proteína de manera práctica en su vida diaria. La propuesta está orientada a consumidores que no necesariamente persiguen la perfección física, sino el progreso constante, el esfuerzo real y la construcción de mejores hábitos.

“SULA PRO nace como una respuesta a las nuevas necesidades del consumidor hondureño, que busca productos prácticos, accesibles y funcionales, capaces de acompañarlo en su rutina diaria. Esta innovación refuerza nuestro compromiso de seguir desarrollando productos que se adapten a los objetivos y estilos de vida de las familias hondureñas”, expresó Roberto Bonilla, Gerente de Marca.

Nutrición y bienestar

La proteína es reconocida como un nutriente importante para apoyar el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular, especialmente en personas con actividad física regular. En ese contexto, SULA PRO ofrece una alternativa práctica para complementar la alimentación diaria, sustituir o acompañar comidas ligeras y facilitar la incorporación de proteína sin complicaciones.

Más allá de su componente funcional, la nueva línea busca conectar con una realidad cotidiana: Personas que entrenan, trabajan, estudian, se esfuerzan y buscan mejorar su alimentación con opciones convenientes. La marca plantea así una propuesta cercana, accesible y menos aspiracional, enfocada en acompañar el avance personal de cada consumidor.

Los productos de SULA PRO estarán disponibles a nivel nacional en sus canales de distribución, con presentaciones convenientes y de fácil acceso para el consumidor hondureño.

Con SULA PRO, LACTHOSA reafirma su visión de innovación continua y su compromiso de acompañar las nuevas formas de consumo de los hondureños, ofreciendo productos que combinan practicidad, funcionalidad y valor nutricional para el día a día.