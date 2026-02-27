Sujetos privan de su libertad a anciana en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa – Un grupo de antisociales privaron de su libertad a una anciana de 92 años en el sector Solares, Valle Arriba, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La acción ha generado alarma entre los habitantes de la zona.

La anciana fue identificada como Martina Martínez, quien fue sacada por la fuerza de su vivienda luego de que los delincuentes irrumpieron en la propiedad ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso.

Según versiones preliminares, los sujetos ingresaron armados al inmueble, redujeron a su hijo, Marcos Sergio Martínez, de aproximadamente 60 años, y lo amarraron con una cabuya mientras registraban la vivienda.

Además de privar de libertad a la adulta mayor, los agresores sustrajeron pertenencias del hogar antes de huir con rumbo desconocido.

Una vez que logró desatarse, el hijo de la víctima pidió ayuda a vecinos del sector. Habitantes de la comunidad de San Lorenzo Arriba se sumaron a una búsqueda inicial en los alrededores, especialmente en áreas montañosas.

Familiares interpusieron la denuncia ante las autoridades policiales, que activaron operativos de rastreo en la región.

El señor Martínez pidió a los antisociales que respeten la vida de su madre. IR