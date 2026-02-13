Sujetos ingresan violentamente al centro de salud Alonso Suazo

Tegucigalpa- Las atenciones médicas en el Centro de Salud Alonso Suazo, ubicado en Tegucigalpa, fueron suspendidas este viernes luego de que delincuentes ingresaran durante la madrugada y sustrajeran computadoras, medicamentos y otros equipos e insumos esenciales para la atención de los pacientes.

Sujetos desconocidos se introdujeron de manera violenta en el Centro de Salud Alonso Suazo, ubicado en el barrio Morazán de la capital.

Desde tempranas horas, decenas de personas se presentaron al centro asistencial, sin conocer que las instalaciones permanecerían cerradas mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes. Muchos pacientes hicieron largas filas desde la madrugada, a la espera de ser atendidos o recibir información oficial sobre la reapertura del servicio.

Uno de los empleados del centro confirmó que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya se encuentran en el lugar, realizando la inspección de la escena para determinar cómo ocurrió el robo y cuantificar las pérdidas materiales.

Empleados del centro de salud indicaron que las atenciones se reanudarán una vez que concluyan las diligencias policiales, por lo que solicitaron a la población paciencia y comprensión ante la situación, que afecta directamente a cientos de personas que acuden diariamente en busca de servicios médicos. IR