Sujetos en motocicleta acribillaron a un conductor en colonia capitalina

Tegucigalpa– Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes luego de ser atacado a balazos por sujetos que se conducían en una motocicleta en las cercanías de la colonia Cantarero López, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Elvin Fabricio Flores de 54 años.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido dentro del automotor.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El hombre fue auxiliado por equipos de emergencia y trasladado de inmediato al Hospital Escuela. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, falleció mientras recibía atención médica.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables y esclarecer el móvil de este nuevo hecho violento ocurrido frente a la colonia Cantarero López. IR