Sujetos con chalecos de DIPAMPCO asaltan cevichería en la capital

Tegucigalpa – Momentos de terror se registraron en Tegucigalpa, cuando encapuchados fuertemente armados irrumpieron en un negocio para despojar de sus pertenencias a clientes y empleados.

– El gobierno decidió anoche suprimir la DIPAMPCO.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, los delincuentes ingresaron al local con armas de fuego de altos calibre y chalecos con la leyenda “DIPAMPCO”.

El suceso ocurrió en el local conocido como “Cevichería Elena” de la colonia Arturo Quezada, con el video obteniendo popularidad en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los asaltantes apuntan directamente a los presentes mientras ejecutan el robo y posteriormente huyen del lugar.

Tras el hecho, los negocios cercanos amanecieron cerrados este día, mientras las autoridades no han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido ni reportes oficiales de investigaciones. AD