Sujeto mata a disparos a niña de 10 años en San Esteban, Olancho

Tegucigalpa– Una niña de 10 años fue víctima cruel de la violencia, al ser asesinada de varios disparos en el interior de su vivienda en la aldea San Martin, en el municipio de San Esteban, Olancho.

De acuerdo con información preliminar, un hombre armado irrumpió en la vivienda donde se encontraba la menor y disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra, provocándole heridas mortales.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando consternada a la comunidad.

Investigadores manejan como principal hipótesis un posible acto de venganza pasional. Según los primeros reportes, el presunto responsable sería un excompañero sentimental de una familiar de la víctima, quien no habría aceptado el fin de la relación.

Vecinos del sector aseguraron que el hombre ya había protagonizado hechos violentos contra la misma vivienda en ocasiones anteriores.

El asesinato de la menor ha generado indignación y profundo dolor entre los pobladores, quienes exigen justicia y mayor protección ante la violencia que, incluso en fechas festivas, sigue cobrando vidas inocentes.

De acuerdo con los datos que registra el monitoreo de muertes violentas que realiza la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), del 1 de enero al 31 de octubre 2025, se registraron 433 víctimas, el 82% (356) fueron jóvenes entre los 18 a 30 años y el 18% (77) fueron niñas y niños entre 0 a 17 años.

El 82% (354) de las víctimas fueron hombres y el 18% (79) fueron mujeres.

Los departamentos con más hechos violentos registrados son Francisco Morazán y Cortés. IR