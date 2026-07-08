Suiza, el héroe silencioso que revive el mito de David y Goliat en cuartos de final

Vancouver – Suiza ha pasado de pender de un hilo en el Mundial a suponer una verdadera amenaza, al colarse entre los ocho mejores del mundo tras eliminar a la invicta Colombia, un golpe con el que demostró que es capaz de tumbar a los más potentes sin necesidad de hacer mucho ruido.

La selección helvética selló un histórico pase a cuartos de final, una hazaña que no lograba desde 1954, cuando fue el anfitrión de la Copa del Mundo.

Antes de alcanzar uno de sus mejores resultados mundialistas, los helvéticos tuvieron que sufrir para clasificar a dieciseisavos: empataron en el debut contra la Catar del español Julen Lopetegui (1-1), antes de imponerse a Bosnia-Herzegovina (4-1) y a la anfitriona Canadá (2-1).

Han tenido que pasar 72 años para volver a esa casilla de salida y su posibilidad de superar el hito se topa ahora con la todopoderosa Argentina en la ciudad estadounidense de Kansas City el próximo sábado.

Una vez más, el rival parte con la vitola de favorito en las apuestas, pero poco ha importado eso en las filas suizas tras el golpe de autoridad que dieron en el duelo contra Colombia, donde tampoco contaban con los buenos augurios del público.

Y eso que los helvéticos no pudieron contar con su estrella, Johan Mazambi. Con apenas 20 años, supone el máximo goleador de un equipo que ayer lo echó de menos en el campo, pero aun así supo lidiar con su ausencia por lesión.

La clave de que Suiza ya no sea vista como una selección ‘gris’ que sólo está de paso en este tipo de citas radica en el banquillo: el entrenador, Murat Yakin, está al frente de un equipo al que consiguió dar un lavado de cara y transformar en 2021 con la incorporación de figuras como el extremo Rubén Vargas, quien en un principio iba a perderse el duelo por molestias.

Junto al jugador del Sevilla F.C., quien sentenció el encuentro contra Colombia acertando el último de los penales (4-3) tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga, las filas se sostienen con la experiencia en la Liga española de otros futbolistas, como su compañero de equipo Djibril Sow o Ricardo Rodríguez, quien acaba de finalizar su contrato en el Real Betis.

Con el histórico billete a los cuartos de final ya en la mano, este ‘matagigantes silencioso’ se prepara para medir fuerzas contra la Argentina de Lionel Messi, un choque en el que buscarán romper los pronósticos una vez más y sellar una clasificación inédita a las semifinales de la Copa del Mundo.

Poco a poco, Yakin va dando forma a un grupo que pretende emular la época dorada de Suiza, allá por los Juegos Olímpicos de París de hace más de un siglo, cuando en 1924 ganaron la medalla de plata tras superar las semifinales y caer en la final ante Uruguay (0-3). EFE (AD)