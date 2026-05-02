Sugieren aprovechar cuando hay rebajas en combustibles para asegurar reservas

Tegucigalpa – El economista Mario Sosa planteó que el gobierno, ante la volatilidad del mercado internacional, es aprovechar los momentos de baja en los precios de los combustibles para asegurar reservas nacionales.

Sosa explicó que la actual situación geopolítica, especialmente en regiones productoras de petróleo, seguirá generando fluctuaciones constantes en los precios, por lo que es clave anticiparse.

“Habrá momentos en que los precios bajen, y ahí es donde el gobierno debe actuar comprando y almacenando combustible”, estimó.

El analista indicó que esta medida permitiría amortiguar los efectos de futuras alzas, evitando incrementos bruscos en los precios internos.

Sosa advirtió que, sin este tipo de acciones preventivas, el país seguirá expuesto a aumentos constantes en el costo de vida para la población hondureña. AD