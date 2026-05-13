El Congreso aprobaría reformas penales a puertas cerradas

Tegucigalpa – La inminente aprobación de un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal en el Congreso Nacional se encamina a concretarse bajo un esquema de discusión y votación a puerta cerrada, de acuerdo con el abogado Hermes Ramírez.

– Las reformas originalmente contemplaban cambios a 11 artículos -siete del Código Penal y cuatro del Código Procesal Penal-.

– En 2012 cuando se aprobó la extradición de hondureños se hizo a puertas cerradas.

Las modificaciones, impulsadas por el Poder Ejecutivo con el argumento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, especialmente maras y pandillas, ya superaron el segundo debate esta semana en el Legislativo.

Según proyecciones, la aprobación definitiva podría producirse la próxima semana, en un tercer y último debate que, de acuerdo con voces cercanas al proceso, podría desarrollarse a puertas cerradas por la complejidad del tema.

El abogado Hermes Ramírez, experto en materia penal, confirmó que ha sugerido a diputados que la discusión final se realice en privado, alegando razones de seguridad. “No los 128 diputados cuentan con condiciones de seguridad, ni todos manejan temas de derecho penal o seguridad nacional. Muchos de ellos viven en departamentos que han estado complicados en el tema de seguridad y temen por sus vidas, me lo han exteriorizado”, aseguró.

El abogado Hermes Ramírez.

Ramírez argumentó que la dimensión de la reforma, que por primera vez buscaría catalogar a maras y pandillas como asociaciones terroristas, convierte la decisión en “histórica”, alineando a Honduras con políticas similares adoptadas en El Salvador y respaldadas por esquemas de seguridad al escudo regional de protección de Estados Unidos.

Sin embargo, la posibilidad de que una reforma de alto impacto se discuta sin escrutinio público revive el debate sobre la opacidad en el Congreso. Organizaciones civiles y analistas han cuestionado en el pasado la aprobación de leyes sin debate abierto, señalando riesgos para la institucionalidad democrática.

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El jurisconsulto recordó que no sería la primera vez que se adopta este mecanismo. “Ya ocurrió en 2011 y 2012, cuando se tomaron decisiones similares a puerta cerrada. Si el Estado busca una política efectiva, también debe garantizar la seguridad de los diputados y sus familias”, sostuvo.

Las reformas originalmente contemplaban cambios a 11 artículos -siete del Código Penal y cuatro del Código Procesal Penal-, pero tras la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sólo ocho serían finalmente modificados. El Supremo consideró improcedentes tres artículos por posibles conflictos con estándares internacionales de derechos humanos.

Aunque la opinión del Poder Judicial no es vinculante y solamente ilustrativa, sí es un requisito constitucional previo cuando se trata de reformas a códigos de la República, conforme al artículo 219 de la Carta Magna. JS