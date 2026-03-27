Sueños cumplidos: 1,586 graduandos celebran su meta en Ciudad Universitaria

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se viste de gala para celebrar el triunfo de 1 mil 586 de estudiantes que, durante su estadía en la máxima casa de estudios pusieron todo su empeño para obtener el ansiado documento que los certifica como profesionales.

El evento fue propicio para que autoridades, graduandos y familiares se deleitaran por primera vez con el Himno de la UNAH “Aspiro a la Luz”, interpretado por la Orquestra de la UNAH.

Además, se dio luz a la marcha procesional “Alma Máter”, interpretada por 60 integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Humanidades y Artes, consolidando un esfuerzo colectivo que resalta el talento artístico universitario.

Germán Betuel Barahona, creador de la obra, dijo que la marcha se fundamenta en el simbolismo de la luz como proceso de transformación del ser humano, en consonancia con la misión universitaria.

Las ceremonias de graduación iniciaran el viernes 27 de marzo, con la titulación de 644 jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y 40 nuevos abogados.

El sábado 28 de marzo se entregará el título universitario a 299 jóvenes de las áreas de Ciencias Médicas, 27 odontólogos, 19 químicos farmacéuticos y 93 graduandos pertenecientes a la Facultad de Ciencias. Finalmente, en horas de la tarde se otorgará título a 198 graduados de la Facultad de Ciencias Sociales, 177 de Humanidades y Artes, 88 de Ingeniería y 1 de la Facultad de Ciencias Espaciales.

La UNAH, hizo la entrega del título post mortem a los familiares de la joven Fátima Dinora Salgado Trejo, quien finalizó sus estudios como Licenciada en Administración de Empresas Agropecuarias con un índice académico de 81 %, que corresponde a la medalla de Cum Laude.

El rector de la UNAH Odir Fernández destacó, que en 2026 la universidad ya cuenta con más de 150 carreras ofertadas, se aprobaron nuevos doctorados en comunicaciones, ciencias sociales, derecho y economía; además ya se cuenta con las microcredenciales para áreas específicas; por otra parte, anunció que se han realizado giras de trabajo a distintos departamentos del país para conocer las necesidades de la población estudiantil, a fin de expandir la UNAH.

Mi bienestar. En 2026 la UNAH amplió su servicio de transporte gratuito a 99 buses a nivel nacional para aproximadamente 13,000 estudiantes; además unos 35,000 estudiantes serán beneficiados con alimentación a través de una tarjeta recargable; en el caso de libros y cuadernos, unos 10,000 estudiantes gozan de un beneficio de 1,500 lempiras. Las becas para vivienda estarán disponibles para jóvenes que viven fuera de la ciudad.

“Seguimos con el compromiso de formar hondureños, porque solo educando un país se transforma una nación, esperamos terminar con mejores indicadores: gobernabilidad, matrícula y sobre todo, con una universidad que será un aliado de país”, concluyo Fernández. JS