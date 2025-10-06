Suelos saturados y múltiples incidentes, en Tegucigalpa que continúa en alerta amarilla advierte la alcaldía

Tegucigalpa— En los últimos 25 días se han registrado más de 200 incidencias en la capital debido a las constantes lluvias que han saturado los suelos y provocado deslizamientos, inundaciones y caída de árboles, informó el coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Julio Quiñones.

“Por este nivel de humedad que ya tenemos en los suelos, hemos tenido algunos incidentes durante la noche. En Yaguasire se reportó un desprendimiento de material; en la colonia 21 de Febrero también se registró un pequeño derrumbe; en la zona de Miralago, otro desprendimiento; además, un árbol cayó en la colonia La Esperanza y una vivienda se inundó en la colonia La Era”, detalló Quiñones.

El funcionario explicó que Tegucigalpa se mantiene en alerta amarilla, ya que los umbrales de deslizamiento han sido superados en varios sectores. “Hemos visto desprendimientos de material en puntos que antes no eran considerados de alto riesgo. Por ejemplo, en la 21 de Febrero no habíamos tenido afectaciones como las que se presentan ahora”, añadió.

Asimismo, señaló que en zonas como El Mogote, Nueva Capital y La Laguna del Pedregal las precipitaciones han sido diarias, con acumulados que en algunos días superan los 80 milímetros, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y desbordamientos de quebradas.

“El pronóstico para octubre sigue siendo alto en cuanto a lluvias. Por eso, hacemos un llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos, sobre todo quienes viven cerca de ríos y quebradas, porque estos están creciendo”, advirtió.

Quiñones indicó que la comuna ha movilizado maquinaria y personal de respuesta para atender las zonas más afectadas.

“Hoy en la madrugada estuvimos en la 21 de Febrero removiendo escombros y continuaremos haciéndolo donde sea necesario. Tenemos un protocolo definido para la revisión de puentes, especialmente los que conectan Tegucigalpa con Comayagüela, y contamos con instrumentos para monitorear los ríos Choluteca, Chiquito y las quebradas como La Orejona”, precisó.

Finalmente, el coordinador reiteró que las autoridades municipales mantienen vigilancia permanente ante el incremento de las lluvias y exhortó a la población a reportar cualquier emergencia a los canales oficiales de la Alcaldía y del Comité de Emergencia Municipal (Codem).LB