Subteniente de FFAA muere en accidente vial en la CA-13

Tegucigalpa – Un subteniente de las Fuerzas Armadas falleció este sábado en un accidente de tránsito en la carretera CA-13 en el desvío al municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Miguel Ángel Pérez Ordoñez, quien era subteniente del Cuarto Batallón de Infantería.

Se informó que el militar iba en su vehículo, perdió el control e impactó contra un árbol a inmediaciones del Cuarto Batallón de Infantería.

El cuerpo del fallecido será trasladado hasta el barrio Pitiguay en el municipio de El Corpus en el departamento de Choluteca, zona sur de Honduras.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG