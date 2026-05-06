Subsidios por energía ya superan lo previsto para todo el año, según ministro de Finanzas

Tegucigalpa – Los subsidios por energía en Honduras superan los 750 millones de lempiras, lo previsto para todo el año, indicó hoy el ministro de Finanzas, Emilio Hércules.

“Si no me equivoco andábamos por los 750 millones de lempiras ya de subsidio, lo que estaba previsto para un año en vista de la escalada a los precios de los combustibles, del diésel, de la gasolina, pues tenemos que ver cómo hacemos los ajustes necesarios”, declaró el funcionario.

En ese sentido, enfatizó que el problema energético es un tema de país y requiere del compromiso de todos los sectores.

Cabe señalar que el Gobierno de Honduras anunció la continuidad de subsidios a la energía eléctrica, los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP) para proteger la economía de las familias, especialmente las de menores ingresos.

La administración Asfura confirmó que seguirá cubriendo el 50 % del incremento en los precios internacionales de la gasolina regular y el diésel, medida vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026.

Asimismo, el Gobierno mantendrá el subsidio del 100 % en la factura eléctrica para los hogares con consumos entre 1 y 150 kWh, priorizando a las familias en condición de pobreza mediante mecanismos de focalización.

En otro tema, Hércules también se refirió a la reducción del plazo de pago del servicio de energía eléctrica de 28 a 15 días, señalando que esta decisión busca darle liquidez a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aunque reconoció posibles efectos.

“No vamos a dejar solo al pueblo hondureño, vamos a ir de la mano con ellos, pero actuando con responsabilidad fiscal”, aseguró.

En el mismo orden, señaló que no se puede dejar sola a la estatal eléctrica ya que pertenece a todos los hondureños.

“No podemos dejar a la empresa por sí sola, es una empresa de los hondureños, tenemos que apretarnos la faja todos, el pago de los proveedores es abismal, que supera los 15 mil millones de lempiras”, concluyó. RO