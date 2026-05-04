Subsidios deben ser temporales sino arcas del Estado van a colapsar, indica ministro de SDE

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, fue consultado por la prensa nacional sobre la situación del alza en los precios de los combustibles y el gas LPG, y aseguró que es un problema que se trata de algo externo que impacta directamente al país.

En “este tema de los combustibles, nosotros no tenemos manera como país de poder definir el precio, esto está afectando no solo a Honduras, sino a toda Latinoamérica”, expresó.

En cuanto al tema específico del subsidio al cilindro de gas, aclaró que este se mantiene vigente para evitar un impacto mayor en la población.

A renglón seguido añadió “se mantienen congelados esos subsidios, si no subiría muchísimo más”, afirmó, aunque advirtió que, “esto puede ser temporal, porque si no, las arcas del Estado van a colapsar”.

Al concluir su declaración el funcionario advirtió que quienes especulen con los precios serán sancionados de acuerdo con la normativa vigente y “la ley nos permite hasta poner mil salarios mínimos de multa, no es momento de aprovecharse, es momento de ser solidarios con el pueblo hondureño”, cerró. LB