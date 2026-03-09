Subsidios al combustible deben ser temporales, dice Foglia que propone acelerar inversiones en renovables

Tegucigalpa – La exdirectora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia dijo este lunes que los subsidios a los combustibles deben ser temporales, al tiempo que propuso acelerar las inversiones en la generación de energía renovable en Honduras.

Dijo que el subsidio a los combustibles tiene que verse como una medida temporal porque nadie puede desconocer lo que ocurre a nivel internacional que se sale del control de Honduras.

[LEER] Gobierno hondureño asume temporalmente 50 % del aumento a gasolina regular y diésel

“Como medida temporal es buena, pero si va a continuar a largo plazo se tienen que tomar otras acciones. Como país tenemos opciones porque tenemos mucho sol y agua durante el año, es decir que la inversión en energías renovables es algo que se tiene que hacer como política”, detalló.

Recordó que el combustible se utiliza para la movilidad y la generación de energía, dos apartados importantes en la actividad económica del país.

Foglia recalcó que no es nada barato la producción de energía mediante combustibles, incluso tener eólicas y paneles solares es caro, pero son decisiones fuertes que se deben tomar para mitigar los impactos de las subidas en el precio del petróleo en el mercado internacional.

Abogó por invertir en estrategias a largo plazo para lograr mayor independencia energética en el país.

La economista reconoció que al país le quedan muy pocas opciones porque la subida del precio del petróleo no es algo que Honduras tenga injerencia o cuando se habla de cerrar el estrecho de Ormuz, lo que procede es mitigar los costos a la ciudadanía con algunos subsidios que deberán verse de manera temporal.

Escalada del petróleo

El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este lunes un 6,76 % en una sesión muy volátil para el mercado marcada por el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio, pero finalizó por debajo de los 100 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El oro negro inició este lunes con un extraordinario repunte de cerca del 28 % con respecto al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 92,69 dólares, ante el creciente temor del mercado sobre la interrupción continuada de suministro en Oriente Medio, afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada a otros países de la región.

El propio Trump ha llegado a decir en una entrevista con CBS que está planeando «tomar el control» del estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron anunciase que está en marcha una misión internacional de carácter «defensivo» para abrir progresivamente el paso estratégico. JS

