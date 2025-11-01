Subsidios a energía y combustibles ayudan a mantener la inflación en Honduras en el 4.85 %

Tegucigalpa – La inflación interanual de Honduras entre enero y octubre se situó en el 4.85 %, por encima del 4.05 % registrado en el mismo período de 2024, debido a los subsidios estatales a los combustibles y a la energía eléctrica, informó este sábado el Banco Central hondureño (BCH).

Según el informe oficial, la inflación interanual se mantiene dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria, que oscila entre el 3 % y el 5 % (4,0 % ± 1,0 punto porcentual).

Las medidas de subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica aplicadas por el Gobierno redujeron la inflación interanual en alrededor de 0,65 puntos porcentuales; sin esas ayudas, la tasa habría alcanzado aproximadamente el 5,50 %, añadió el BCH.

La entidad señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desaceleró en octubre, situándose en el 0,24 %, lo que representa una caída de 0,17 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando el IPC fue del 0,41 %.

Según el Banco Central, esta moderación obedece, principalmente, a menores precios en algunos productos del rubro transporte, especialmente pasajes aéreos internacionales y las gasolinas superior y regular, a la reducción en las tarifas de la energía eléctrica, y a una contención en el crecimiento de precios de ciertos bienes y servicios vinculados con la salud y el cuidado del hogar.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo sin variación en el mes, resultado de la compensación entre alzas y bajas en distintos productos alimenticios, lo que contribuyó a limitar la presión sobre el índice general.

El BCH también precisó que la inflación acumulada a octubre ascendió al 4,25 %, superior al 3,29 % del mismo período del año anterior.

La inflación subyacente en Honduras registró una tasa interanual del 5,24 %, ubicándose por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria.

La variación se explica principalmente por el aumento de precios en algunos alimentos industrializados (cereales, carnes, chocolate en polvo, café y refrescos embotellados); servicios, educación, el cuidado de la vivienda, la confección de vestimenta y la alimentación consumida fuera del hogar; y a ciertos bienes duraderos y de uso personal, como prendas de vestir y artículos de cuidado personal.

Honduras cerró 2024 con una inflación general del 3,88 %, lo que supone una disminución de 1,31 puntos porcentuales en relación con el 5,19 % registrado en diciembre de 2023. JS