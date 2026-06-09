Subsidio a los combustibles ya supera lo presupuestado y podría alcanzar los L1,300 millones, advierte Finanzas

Tegucigalpa- El ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el subsidio a los combustibles ya supera los recursos inicialmente presupuestados para este año, por lo que será necesario realizar ajustes internos para mantener el beneficio.

El funcionario detalló que hasta la semana pasada se habían erogado alrededor de 860 millones de lempiras, una cifra superior a los 680 millones contemplados originalmente en el presupuesto.

Así también, estimó que el impacto total del subsidio podría oscilar entre 1,200 y 1,300 millones de lempiras al cierre de 2026, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales del petróleo.

“Habrá que hacer modificaciones presupuestarias internas para poder cubrir este déficit y para poder tener nosotros también la disponibilidad para poder darle ese respiro al pueblo hondureño” señaló ante este escenario.

Seguidamente el ministro Hernández indicó que el Gobierno analiza una eventual focalización del subsidio a los combustibles, similar a la aplicada en el sector energético, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

No obstante, destacó que en los últimos días se registró una disminución en el costo del crudo, lo que podría reducir la presión sobre las finanzas públicas y facilitar la continuidad del apoyo temporal a los consumidores hondureños. AD