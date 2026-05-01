Subsidio a combustibles se mantendrá hasta el 2 de agosto y el del gas LP hasta el 31 de diciembre de 2026

Tegucigalpa- El Gobierno de Honduras anunció la continuidad de subsidios en energía eléctrica, combustibles y gas licuado de petróleo, como parte de una estrategia para proteger la economía de las familias, especialmente aquellas con menores ingresos.

-Se ratificó que se mantendrá el subsidio del 100% en la factura eléctrica para los hogares con consumo mensual entre 1 y 150 kilovatios hora (kWh).

A través de un comunicado oficial el Gobierno confirmó que estas medidas buscan mitigar el impacto de factores externos como el alza en los precios internacionales de los combustibles.

En el comunicado oficial, el Gobierno detalló que continuará cubriendo el 50% del incremento en los precios de la gasolina regular y el diésel, medida que estará vigente desde el 1 de mayo hasta el 2 de agosto de 2026.

Asimismo, se ratificó que se mantendrá el subsidio del 100% en la factura eléctrica para los hogares con consumo mensual entre 1 y 150 kilovatios hora (kWh), enfocado en beneficiar a familias en condición de pobreza extrema, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 42-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

En relación con el gas licuado de petróleo (GLP), el Ejecutivo informó que el subsidio continuará con ajustes graduales, en función del comportamiento de los precios internacionales y la capacidad financiera del Estado, garantizando que no habrá incrementos bruscos. Esta medida se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

“El objetivo es claro: proteger a las familias hondureñas con responsabilidad y sentido de país, evitando que los impactos externos recaigan directamente en los hogares”, señala el comunicado.

Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, solidaridad y conciencia nacional, destacando que el éxito de estas medidas también depende del uso adecuado de los recursos y del compromiso colectivo.LB