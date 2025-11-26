Subsecretario Landau insta a los hondureños a participar masivamente en las elecciones del 30 de noviembre

Washington/ Tegucigalpa – El subsecretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, hizo un llamado de forma directa a la población hondureña para que participe de manera masiva en las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre.

El mensaje fue transmitido al cierre de su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Pueblo de Honduras. Este mensaje les escuchamos y estamos con ustedes. Salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de su país y del hemisferio. Muchas gracias. Thank you”, expresó Landau, en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

En ese mismo escenario el funcionario estadounidense también exhortó a los partidos políticos hondureños a actuar con responsabilidad durante el proceso electoral. En particular, pidió que ninguna fuerza política se declare ganadora antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgue los resultados oficiales.

Las elecciones generales de este 30 de noviembre se perfilan como una de las jornadas más observadas de la historia democrática de Honduras, con una expectativa de participación masiva. La ciudadanía ya demostró su compromiso con la democracia durante las elecciones primarias del 9 de marzo, cuando miles de hondureños permanecieron en las urnas durante largas horas a pesar de los retrasos logísticos.

Organismos internacionales, misiones de observación y distintos sectores de la sociedad civil coinciden en que el proceso será clave para la estabilidad política del país y para reafirmar la voluntad popular. LB