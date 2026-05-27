Subsecretario de Salud cuestiona postura antagónica del Colegio Médico

Tegucigalpa- El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, se refirió a la denuncia sobre cinco meses sin pago a médicos, señalando que existe un diálogo constante con distintos gremios del sector salud y que se han logrado consensos en el marco de las mesas de trabajo.
-En relación al pago del personal médico dijo que sí se les ha pagado, pero hay algunos casos puntuales que deben ser tratados individualmente, y hay médicos que no han actualizado sus datos.
Midence recordó que la junta directiva del Colegio Médico de Honduras participó en el decreto de emergencia sanitaria, pero cuestionó su actual postura frente al gobierno.
“Lo curioso es saber cómo, como agrupación gremial y defensora de los médicos agremiados, están formando una narrativa totalmente opuesta y antagónica a lo que este gobierno ha venido haciendo”, expresó.
El funcionario indicó que la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no están conformados únicamente por el Colegio Médico, sino también por otros sectores como enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos y sindicatos de trabajadores de la salud, con quienes —según dijo— se han alcanzado consensos importantes.
Asimismo, aseguró que existe voluntad política para mejorar el sistema sanitario y destacó avances en la atención de pacientes renales, oncológicos y en procedimientos quirúrgicos que habían estado pendientes por largos períodos.
En relación con los pagos a médicos, Midence afirmó que sí se han realizado desembolsos, pero explicó que algunos casos requieren verificación individual.
“No podemos estar llamando nominalmente uno a uno. Tenemos médicos que no han actualizado sus datos bancarios, otros con contratos por horas o turnos que no se han presentado a actualizar su información”, señaló.
Agregó que algunos profesionales que ya finalizaron interinatos continúan presentándose sin regularizar su situación administrativa, lo que dificulta los procesos de pago.
El subsecretario reiteró el llamado a los médicos afectados para que se presenten de manera individual a la Secretaría de Salud a fin de resolver su situación, y sostuvo que el gobierno mantiene disposición al diálogo y al trabajo conjunto con todos los sectores del sistema sanitario.LB