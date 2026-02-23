Subsecretario de estado de EEUU: Muerte del Mencho es «un gran avance» para México y EEUU

Los Ángeles (EEUU) – El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, felicitó este domingo a las autoridades mexicanas por el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señaló que es un progreso en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Landau en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El operativo en el que también se dio de baja a otros a otros siete integrantes de esa organización delictiva, desató una ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se han registrado en al menos una decena de estados de México.

En ese sentido, Landau expresó su preocupación y tristeza y mandó un mensaje de apoyo. “No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”, indicó el número dos del Departamento de Estado de EE.UU. JS