Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales de EEUU visitará Honduras

Tegucigalpa– El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Caleb Orr, visitará Honduras Honduras la próxima semana.

Según se informó, liderando a socios del sector privado e interinstitucionales de @CommerceGov, @DFCGov, @EXIMBankUS y otros, la visita buscará explorar oportunidades en energía, digitalización, infraestructura de transporte y cadenas de suministro de alta tecnología.

El anuncio lo hizo el Departamento de Estados Unidos en su cuenta de X destacando que como lo establece la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos, expandir la presencia comercial estadounidense en Centroamérica e invertir en infraestructura crítica son pilares fundamentales de su política exterior.

La región es un escenario estratégico para la relocalización de industrias complementarias y para facilitar el comercio interoceánico del hemisferio.

“El Salvador y Honduras son socios clave en este esfuerzo y representan mercados en crecimiento para las empresas estadounidenses. Diplomacia comercial en acción. Inversiones estratégicas. Prosperidad compartida”, apuntó el Departamento de Estado. IR