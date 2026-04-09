Subsecretaria Evelyn Bautista se reúne con la FAO para fortalecer agenda de cooperación

Tegucigalpa – La embajadora Evelyn Bautista, subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, sostuvo un encuentro con Fátima Espinal, representante residente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Honduras, con el propósito de dialogar sobre los desafíos territoriales en material de erradicación del hambre y seguridad alimentaria.

Entre los temas abordados, destacaron la revisión de cartera de proyectos en ejecución, el nuevo marco de cooperación de País, la importancia de alinear los programas y proyectos de cooperación con las prioridades nacionales, así como el fortalecimiento institucional mediante asistencia técnica de alto nivel, la articulación multilateral, la implementación de iniciativas globales, entre otros asuntos relevantes.

Al concluir el encuentro, ambas partes subrayaron la necesidad de mantener una relación cercana tanto con implementadores naciones como con los socios al desarrollo, con el fin de asegurar una coordinación eficaz y garantizar un impacto sostenible en el desarrollo de Honduras. JS