Subsecretaria de Promoción sostiene reunión con autoridades de cooperación española

Tegucigalpa – La Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Embajadora Evelyn Bautista, sostuvo una fructífera reunión de trabajo con el Director de Cooperación para América Latina y el Caribe del Reino de España, Sr. D. Jorge Mijangos, y la Directora de Acción Humanitaria, Sra. Dª. Lucía Prieto, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países. En la reunión también participó el Embajador Marlon Brevé Reyes.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron diversos mecanismos orientados a promover una ejecución más eficiente, articulada y estratégica de los recursos que España destina a Honduras, en apoyo a proyectos alineados con las prioridades impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura.

Asimismo, se intercambiaron perspectivas sobre la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo social, el fortalecimiento institucional, la acción humanitaria, la generación de oportunidades y el trabajo conjunto con distintos actores de cooperación.

La reunión permitió reafirmar el compromiso mutuo de Honduras y España de seguir consolidando una agenda de cooperación sustentada en el diálogo permanente, la coordinación efectiva y la promoción de iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo de la población hondureña.

Las partes coincidieron, además, en la importancia de continuar impulsando espacios de coordinación que permitan optimizar recursos, fortalecer capacidades institucionales y ampliar el impacto de los programas y proyectos de cooperación en el país. JS