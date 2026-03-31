Suben las frutas de temporada en mercados capitalinos en marco de Semana Santa

Tegucigalpa- Los precios de las frutas de temporada han registrado un aumento en los mercados capitalinos, justo en el marco de la Semana Santa, una de las épocas de mayor consumo de productos tradicionales.

Don Juan Martínez, vendedor de la Feria del Agricultor, informó que varios productos han experimentado incrementos en los últimos días. Detalló que el marañón ahora se cotiza a 60 lempiras la docena, reflejando un alza de 5 lempiras.

En el caso de la ciruela, indicó que actualmente 25 unidades se venden a 30 lempiras, mientras que el ciento ha pasado de costar 60 a 120 lempiras, prácticamente el doble. “Antes estaba más barata, pero ahora subió bastante”, señaló.

Por su parte, el mango también presenta variaciones. El mango pespire se encuentra a 5 lempiras la unidad, mientras que el utilizado para preparar en miel se vende a 40 lempiras la docena. Martínez explicó que, en temporadas de alta producción, el precio suele bajar, pero actualmente ha subido alrededor de 5 lempiras.

En cuanto al limón, se comercializa a razón de 5 por 20 lempiras, con incrementos que oscilan entre 2 y 5 lempiras dependiendo del tamaño y la calidad.

El comerciante atribuyó estas alzas a la estacionalidad y a que parte del producto que llega es de importación, lo que impacta directamente en los costos.

Pese a los aumentos, Martínez aseguró que los puestos estarán abiertos durante toda la Semana Santa para atender la demanda de los consumidores, con producto fresco para quienes mantienen la tradición de preparar dulces en miel con frutas como mango y ciruela.LB