Suben a 36 los fallecidos, con 167 heridos, por el sismo en la isla filipina Mindanao

Bangkok – Las autoridades filipinas confirmaron este martes el fallecimiento de 36 personas a raíz del terremoto de magnitud 7.8 que azotó la víspera la sureña isla de Mindanao, mientras continúan los trabajos de emergencia para encontrar a los desaparecidos.

Según el informe preliminar publicado hoy por el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), cuatro personas permanecen sin localizar y 167 resultaron heridas por el sismo, que afectó al menos a 88,000 ciudadanos.

El temblor fue detectado a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias -sur de Mindanao- y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

Edificios gubernamentales, viviendas, carreteras y puentes, entre otras infraestructuras, resultaron dañadas por el potente sismo, al que siguieron unas 870 réplicas, con magnitudes entre 1.3 hasta 6.7, apuntan los datos oficiales.

Una de las poblaciones más afectadas es la ciudad General Santos, con unos 530,000 habitantes, donde se derrumbaron varios edificios y los equipos de emergencia han establecido refugios para las familias damnificadas.

A raíz del movimiento telúrico se activó la alerta de tsunami en varios países del Pacífico y se registraron en la zona afectada de Filipinas al menos cinco corrimientos de tierra.

Tras las alertas iniciales, Filipinas y el resto de naciones cancelaron horas después la alerta de tsunami.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que mantuvo activa la alerta durante casi ocho horas, confirmó la llegada de olas en al menos seis localidades costeras, entre ellas Kiamba (Mindanao), donde alcanzaron los 1.48 metros sobre el nivel del mar.

Otros municipios impactados fueron Kalamansig (con olas de 0.84 metros), Maasim (0.48), Zamboanga (0.25), Mai (0.21) y Tandag (0.09), según el reporte de Phivolcs.

El fuerte temblor activó la alerta de tsunami en otros países como Japón, Indonesia y Malasia, e incluso en remotas islas del Pacífico como Vanuatu y Nauru. Todos la desactivaron después.

El archipiélago filipino se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7,000 terremotos, la mayoría moderados. EFE