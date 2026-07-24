Nueva alza a carburantes el lunes, conflicto en el Golfo amenaza con escalar

Tegucigalpa – Los combustibles volverán a subir a partir del lunes, afectando el bolsillo de las familias de los hondureños, mientras el factor que eleva los precios del petróleo en los mercados globales amenaza con escalar en el Medio Oriente, especialmente en el Estrecho de Ormuz, cuyo control se lo disputan Irán y la alianza Estados Unidos – Israel.

– Sube L.3.32 la súper, L.1.70 la regular, L.5.73 el queroseno y L.3.67 el diésel desde el lunes.

Tras varias semanas que se reportaron bajas en los precios de los carburantes, los cuales llegaron a acumular bajas de 20 lempiras en algunos productos, ahora los derivados del petróleo sufrirán una segunda alza consecutiva en los últimos 15 días, luego que el acuerdo del Memorándum de Entendimiento que firmaron Washington y Teherán voló por los aires, tras ataques mutuos entre las fuerzas militares estadounidenses e iraníes.

La renovada crisis en el Estrecho de Ormuz y la posibilidad que aumente la escalada del conflicto entre las dos naciones ha hecho que los mercados del crudo se muestran nerviosos y haya disparado los precios de los mercados Brent en Europa y el TWI de Estados Unidos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 3 %, hasta 89.31 dólares el barril, pero en el cómputo semanal subió un 8 % por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El precio del Texas subió ayer un 6 % después de que las milicias de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Tras varios días de tensiones con Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y es aliado de Washington, los bombardeos amenazaron con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo.

El cierre de Bab al Mandeb provocaría otro sismo energético, ya que dejaría sin salida las exportaciones saudíes, uno de los tres principales productores y exportadores de petróleo en el mundo.

Subir la escalera de la escalada en la guerra en Medio Oriente, como señalan los expertos geopolíticos y geoeconómicos, provocaría un desaceleramiento económico mundial, ya que elevaría los precios del petróleo en el segundo semestre del año, ya golpeados por el inicio del conflicto el 28 de febrero tras el ataque conjunto estadounidense –israelí que decapitó al liderazgo de Irán, pero que no provocó la caída del régimen.

Los incrementos

La Secretaría de Energía anunció este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 27 de julio de 2026, con fuertes incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En la capital, la gasolina superior registrará un aumento de 3.32 lempiras, fijando su nuevo precio en 135.16 lempiras por galón. La gasolina regular sube 1.70 lempiras y se cotizará en 123.73 lempiras. El kerosene experimenta el mayor ajuste, con un alza de 5.73 lempiras, alcanzando los 109.39 lempiras.

Por su parte, el diésel incrementa 3.67 lempiras y pasa a costar 124.26 lempiras. El GLP doméstico se mantiene sin variación en 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehicular sube levemente 0.35 centavos, ubicándose en 47.96 lempiras por galón.

Por seis semanas bajaron los precios, pero en las últimas dos se han producido fuertes incrementos a los derivados del petróleo.

Costa norte

En San Pedro Sula, los ajustes siguen una tendencia similar. La gasolina superior aumenta 3.17 lempiras, con un nuevo precio de 131.83 lempiras. La regular sube 1.64 lempiras hasta los 120.45 lempiras. El kerosene se incrementa en 5.59 lempiras, alcanzando 106.05 lempiras.

El diésel también registra un aumento de 3.61 lempiras, situándose en 120.95 lempiras. El GLP doméstico permanece estable en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular sube 0.35 centavos, fijándose en 44.43 lempiras.

[LEER] Canasta básica en Honduras aumenta L.1,500 en lo que va de 2026

La Secretaría de Energía indicó que algunos combustibles continúan recibiendo un “apoyo económico temporal” con el objetivo de mitigar el impacto de las alzas internacionales en los consumidores hondureños.

Estos nuevos incrementos se enmarcan en la volatilidad del mercado internacional del petróleo, lo que sigue presionando el costo de los carburantes en el país y, en consecuencia, el costo de vida de la población.

Petróleo de Texas termina la semana con una subida del 8 % por la guerra en Oriente Medio.

Gobierno justifica incrementos

El Gobierno de Honduras justificó los fuertes incrementos en los precios de los combustibles a partir del lunes 27 de julio, al señalar que las variaciones responden a conflictos internacionales que conllevan cambios en el mercado mundial.

La Secretaría de Energía (SEN) explicó, en un comunicado, que la nueva estructura refleja el impacto generado por factores externos, por encima de todo la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Situación que, según la SEN ha aumentado la incertidumbre sobre la seguridad del transporte marítimo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

A estos factores se suma la prohibición de exportaciones de diésel aplicada por Rusia desde el pasado 8 de julio, medida que, según las autoridades, influyó directamente en el precio de la gasolina en Honduras.

[LEER] Petróleo de Texas termina la semana con subida del 8 % por guerra en Oriente Medio

“Los recientes cambios registrados en el mercado internacional del petróleo derivan principalmente del incremento de las tensiones geopolíticas y de la incertidumbre en las principales rutas de transporte de hidrocarburos”, señaló la institución.

Ante estas variaciones, el Gobierno aseguró que mantiene vigente el subsidio temporal a la gasolina regular y al diésel con el objetivo de reducir el impacto de los precios internacionales en la economía nacional.

La Secretaría afirmó que dará seguimiento al comportamiento del mercado internacional y que las modificaciones que pueden afectar al país serán comunicadas apropiadamente. JS