Sube L.2 la libra de papas y zanahorias; los limones por las nubes, en mercados capitalinos

Tegucigalpa – Un reciente monitoreo de precios en las diferentes ferias y mercados de la capital de medios de comunicación, muestra que es una realidad que los precios de los productos de la canasta básica suben cada día.

Tanto en los comerciantes como en los consumidores, externaron su preocupación porqué aseguran que el costo de la canasta básica se ha vuelto cada vez más insostenible debido al incremento en los costos de producción y la falta de lluvias.

En la Feria de El Lempirita, el comerciante que se solo se identificó como don Óscar compartió la difícil realidad que enfrentan. “Sabemos que todo está caro; sin embargo, aquí tratamos de dar buenos precios”.

Óscar confirmó que la libra de papa sufrió un incremento de 2 lempiras esta semana, pasando de 13 a 15 lempiras. Según explicó, el sector agrícola es uno de los más vulnerables en este momento.

“El rubro de nosotros es de los más frágiles y nos ha subido un 30% el costo de producción. El fertilizante (urea) que estábamos comprando a 780 lempiras hoy cuesta 1,260 (un aumento de 410 lempiras). A esto se suma el alza constante del diésel”, lamentó el productor, agregando que los tubérculos son los más afectados por la falta de lluvias.

Ante esta situación, los compradores expresaron su malestar. “Cada día cuesta más comprar la canasta básica; uno se balancea y compra solo lo más necesario”, comentó un consumidor mientras realizaba sus compras en el lugar.

Zanahorias y limones también registran incrementos

El impacto económico no es exclusivo de un solo mercado. En otros puntos de venta de la capital se reportó un alza significativa en verduras y otros productos de alto consumo, como la zanahoria y los limones.

Joselyn Zelaya, vendedora de mercado, detalló el comportamiento de la zanahoria; la zanahoria importada subió a 20 lempiras la libra (la semana pasada se cotizaba a 18 lempiras).

Mientras la zanahoria hondureña se cotiza hoy a 16 lempiras la libra, cuando anteriormente se vendía entre 12 y 13 lempiras.

Por otra parte, los cítricos registran precios alarmantes. Los comerciantes informaron que el limón indio se está vendiendo a razón de 8 unidades por 20 lempiras.

La situación es aún más crítica para el limón persa, el cual casi no se está abasteciendo en los comercios debido a su alto costo, ofreciéndose a apenas 3 unidades por 20 lempiras, un precio que, según los vendedores, “a la gente ya no le ajusta”.

Los capitalinos continúan haciendo malabares con sus presupuestos semanales a la espera de que los costos de los combustibles y los insumos agrícolas den una tregua que permita estabilizar los precios de los productos de mayor consumo para los hondureños. LB