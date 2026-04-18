Sube L1.29 la súper, L3.06 la regular, L1.67 el queroseno y L4.46 el diésel desde el lunes

Tegucigalpa – El gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Energía anunció este sábado 18.04.2026. que continúan los incrementos en el precio de las gasolinas derivado del conflicto en el medio oriente.

– Honduras registra incrementos en los derivados del petróleo desde el pasado 19 de enero, es decir hace 14 semanas.

Los nuevos precios serán vigentes desde el lunes 20.04.2026 en todo el territorio nacional.

Para el caso la gasolina súper aumenta 1.29 lempiras, su nuevo costo será de 138.33 lempiras por galón. Mientras, la gasolina regular se incrementa 3.06 lempiras, es decir que ahora se cancelará en bomba a 125.61 lempiras por galón.

El queroseno tendrá un alza de 1.67 lempiras, llegando a un valor de 144.33 lempiras por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más consumido en Honduras, es el que más incremento refleja con 4.46 lempiras, y ahora se pagará en las estaciones gasolineras a 140.09 lempiras por galón.

El GLP vehicular sube 16 centavos, su nuevo precio en bomba será de 49.79 lempiras por galón.

El cilindro de gas LPG conserva su valor a 238.13 lempiras en la zona central y 216.99 lempiras en el norte del país. JS