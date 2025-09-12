Sube el precio de los combustibles en la semana del aniversario de la independencia

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía comunicó este viernes que el precio de los combustibles sufrirá un incremento en su precio en la próxima semana, cuando se celebra el 204 aniversario de la independencia de Honduras.

La gasolina súper sufrirá un incremento de 41 centavos y su precio será de 104.19 lempiras.

En el caso de la gasolina regular, su nuevo precio será de 96.60 lempiras tras un incremento de 33 centavos.

Mientras que el queroseno registrará un alza de 22 centavos en su costo que será de 75.28 lempiras.

Sin embargo, el precio del diésel para Tegucigalpa será subsidiado por el gobierno, mientras que en San Pedro Sula sufrirá un aumento de seis centavos.

El GLP Doméstico mantiene su precio de 238.13 lempiras por la medida de subsidio que viene otorgando el gobierno desde hace dos años.

Finalmente, el GLP Vehicular sufrirá un aumento de 11 centavos y su precio será de 45.36 lempiras. AG