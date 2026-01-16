Sube el precio de las gasolinas a partir del lunes

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este viernes que el precio de las gasolinas aumenta a contar del lunes 19 de enero de 2026.

La gasolina súper sube 42 centavos, ahora su precio en bomba será de 98.67 lempiras por galón. En tanto, la gasolina regular tiene una variación hacia el alza de 26 centavos y ahora se cancelará a 89.79 lempiras por galón.

El queroseno se incrementa 21 centavos y ahora su valor será de 72.78 lempiras por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, baja 3 centavos y ahora los consumidores lo pagarán a 83.45 lempiras por galón.

El GLP vehicular disminuye 58 centavos, pagándose a contar del lunes a 44.06 lempiras por galón.

El cilindro de gas LPG de 25 libras, que usan las amas de casa, conserva su precio a 238.13 lempiras en la zona central y 216.99 lempiras en el norte del país. JS