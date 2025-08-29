Sube el precio de la súper y regular, el resto baja en inicio de septiembre

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este viernes que el precio de las gasolinas súper y regular mientras que el resto de los carburantes registrarán una disminución en su costo para el inicio del mes de septiembre.

La gasolina súper sufrirá un aumento de 90 centavos y su nuevo precio será de 103.50 lempiras.

En el caso de la gasolina regular, registrará un incremento de un lempira con un centavo y su costo a partir del lunes será de 95.89 lempiras.

Mientras que el queroseno apenas tendrá una rebaja de siete centavos en su costo que será de 75.17 lempiras a partir del 1 de septiembre.

De su parte, el diésel experimentará una disminución de 31 centavos y su precio será de 87.87 lempiras.

No obstante, el GLP Doméstico mantendrá su precio de 238.13 lempiras por la medida de subsidio que viene otorgando el gobierno desde hace dos años.

Finalmente, el nuevo precio del GLPP Vehicular será de 45.42 lempiras tras una rebaja de nueve centavos. AG