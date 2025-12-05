Sube el precio de la súper y el diésel, baja la regular y el queroseno

Tegucigalpa – Alzas y bajas se reflejarán en la estructura de precios de los combustibles a partir del lunes 8 de diciembre, informó este viernes la Secretaría de Energía.

La gasolina súper aumenta 10 centavos, su nuevo precio en bomba será de 103.43 lempiras por galón. Mientras, la gasolina regular baja 44 centavos cotizándose ahora a 95.13 lempiras por galón.

El queroseno disminuye 89 centavos y su nuevo costo será de 79.44 lempiras por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más consumido en Honduras, aumenta 9 centavos y ahora su valor será de 91.22 lempiras por galón.

El GLP vehicular sube 12 centavos, y ahora se cancelará a 44.75 lempiras por galón.

El cilindro de gas LPG mantiene su precio a 238.13 lempiras en la zona central, en tanto en el norte sigue costando 216.99 lempiras. JS