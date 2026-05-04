Sube a tres las víctimas en tiroteo registrado en Nacaome, Valle

Tegucigalpa– La violencia volvió a irrumpir en el sur de Honduras el domingo 3 de mayo, cuando un ataque dejó a dos hombres muertos y otro herido en el sector de El Corcovado, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, sin embargo, este lunes se confirmó la muerte de una persona más, por lo que el ataque se convierte en una nueva masacre.

-Las víctimas mortales fueron identificadas como Celso Cárdenas, José Antonio Cárdenas y Odis López.

De acuerdo con reportes verificados desde la zona, las víctimas mortales fueron identificadas como José Cárdenas y Celso Fuentes, quienes habrían perdido la vida en el lugar tras la intensa balacera. En tanto, un hombre resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde tras permanecer bajo atención médica, en las últimas horas perdió la vida.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Nacional, quienes iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, se desconocen los móviles del ataque, así como la identidad de los responsables.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han indicado que se encuentran recabando testimonios y evidencias en la escena para avanzar en el caso.

Con esta nueva masacre, Honduras registra ocho hechos múltiples en diferentes sectores del país que han cobrado la vida de 29 personas. IR

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

8-Nacaome, Valle/ 4 de mayo –3 muertos