Sube a 24 el número de muertos por incendio en tienda en estado mexicano de Sonora

Hermosillo (México).- El gobernador del estado de Sonora (noroeste), Alfonso Durazo, confirmó la muerte de Marco Segundo, de 81 años, quien es la víctima mortal número 24 del incendio y explosión de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado sábado en la ciudad capital Hermosillo.

El hombre tenía 8 años trabajando en la tienda como paquetero o ‘cerillo’ (persona que ayuda a empacar las compras de los clientes en los supermercados) y su familia contó que para él trabajar en ese almacén «era un gusto» porque estaba encariñado con sus compañeros de trabajo y los clientes, a quienes siempre brindaba un trato amable y servicial.

El sábado 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas locales ocurrió la explosión e incendio de Waldo’s que además de 24 muertes dejo a 14 personas heridas, de donde fue rescatado el trabajador pero con quemaduras en el 90 % de su cuerpo, sin embargo, luchó cuatro días por sobrevivir, cuando se reportó su fallecimiento en el área de terapia intensiva de la Clínica del Noroeste.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco Segundo, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo», dijo el mandatario estatal en redes sociales “A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles”, añadió.

Por otra parte familiares de María Isabel Morales, de 20 años, empleada de la tienda y quien sobrevivió con quemaduras en el 40 % de su cuerpo y tuvo que ser trasladada a Estados Unidos para recibir atención médica especializada en el Centro de Quemaduras Arizona “Halle”, del Hospital Valleywise Healt, contaron a EFE que la joven ha presentado reacciones.

“Intentó abrir sus ojos, movió sus labios, hizo unos movimientos de su cuerpo, que por ende yo como familia estaba muy contenta, feliz, ya ahorita la vi con más avances en su salud, sobre todo en el ritmo cardiaco”, relataron.

El jueves los médicos especialistas en quemaduras intervinieron quirúrgicamente a la joven para retirarle tejidos, músculos y fragmentos de su piel quemados.

Éste viernes continuarán los procedimientos para preparar su cuerpo, para que la próxima semana, comiencen los injertos de piel y después las terapias de rehabilitación.

El incendio es investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas (21:00 GMT) cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos. EFE/ir