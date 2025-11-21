Subasta histórica de Jim Henson Company: de los zapatos de Miss Piggy a los Fraggle Rock

Los Ángeles (EEUU) – La Jim Henson Company, referente mundial en la creación de títeres, celebrará sus setenta años con una subasta histórica que reúne piezas únicas, desde los zapatos de Miss Piggy hasta personajes de Fraggle Rock.​

«Estas son piezas tangibles de la imaginación de Henson, de creatividad (…) y ahora se pueden sostener y tocar», comenta Roy Parker, especialista de Julien’s Auctions, quien destaca que en toda la trayectoria de la compañía «nunca habían vendido un títere antes».

La subasta, programada para el 25 de noviembre, comenzó a gestarse en 2019 cuando la empresa reconsideró el destino de los personajes de ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ (Netflix) considerada la mayor producción televisiva de títeres.

La iniciativa se concretó como parte del septuagésimo aniversario de la compañía fundada por Jim Henson, creador de icónicos títeres como Kermit, Miss Piggy y Fozzie y quien fallecido en 1990, ampliándose para incluir la totalidad de su archivo histórico.

«El centro de atención de toda la subasta es el títere de cuerpo completo del tío de Travelling Matt (Matt el viajero) de ‘Fraggle Rock'», apunta Parker al referirse al personaje viajero de la serie de 1983 que relataba sus «malentendidos» sobre el mundo humano en el universo de los Fraggles.

El personaje, que se estima será vendido entre 40 y 60 mil dólares, era interpretado por Dave Goelz, el titiritero americano que también dio vida al emblemático Gonzo, el alienígena azul con la nariz curva eternamente enamorado de la gallina Camila.

De esta serie, también se subastará el músico Gillies Fraggle, que tomaba su nombre en honor al arreglista de la serie, Don Gillis, la sabia Tía Granny Fraggle que contaba leyendas de Fraggles destacados en la ficción o el personaje de fondo Morris.

Pero la subasta comprende al menos ochenta títeres, que van desde los ‘Fraggle Rock’ hasta ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ (2019) o la película navideña ‘The Christmas Toy’ (1986). En total, se pondrán a la venta alrededor de cuatrocientos artículos raros, que van desde muñecos y utilería de películas, hasta obras gráficas como una colección de piezas de arte pintadas y dibujadas a mano por el fallecido Carroll Spinney, conocido por dar vida a Big Bird y a Oscar the Grouch de ‘Sesame Street’.

En cuanto a las piezas, Parker aclara que: «Cuando fuimos a presentar la idea, contactando a todas las casas de subastas, nos dijeron desde el principio: ‘No van a conseguir un Kermit, no van a conseguir una Miss Piggy. Esas son propiedad de Disney y esta no es una subasta de Disney'».

Aunque la subasta no incluye personajes de The Muppets, quizá la franquicia más célebre de Henson, sí ofrece objetos relacionados, como los zapatos que Miss Piggy usó en la película ‘The Great Muppet Caper’ (1981), valorados en 9,000 dólares, o el mapa del tesoro de ‘Muppet Treasure Island’ (1996), que ya superó su estimación inicial y ronda los 10,000 dólares hasta el momento.

Además destacan una lámpara estilo Tiffany con la figura de Kermit, un disfraz de Fozzie o los bustos de ‘The Muppet Christmas Carol’ con caras de Muppets. «Definitivamente hay objetos que representan a todos los Muppets, de una forma u otra», apunta el especialista.

Entre otros artículos muy preciados sobresalen las distintivas camisas florales y coloridas corbatas de Jim Henson, así como dos marionetas de ardillas de ‘Emmet Otter’s Jug-Band Christmas’ (1977), que sorprendieron a los artesanos durante la preparación del catálogo.

«El hecho de que tengamos un par de títeres en la subasta que sorprendieron a los propios artistas del Creature Shop habla de lo especiales que son algunas de estas piezas», comenta Parker. EFE