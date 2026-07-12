Sua Martínez representa a Honduras en prestigioso programa de EEUU para combatir la trata de personas

Washington – Con el objetivo de tejer redes globales contra uno de los delitos que más golpea la dignidad humana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reunió a destacados defensores de la región en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP, por sus siglas en inglés).

En esta edición, enfocada en la «Prevención y Mitigación de la Trata de Personas para el Hemisferio Occidental», la representación de Honduras estuvo a cargo de la académica y defensora de derechos humanos, Sua Martínez Ibarra.

Martínez, reconocida por su trayectoria desde la adolescencia en favor de las comunidades más afectadas y su especialización en la atención a sobrevivientes, formó parte de un selecto grupo de 14 líderes provenientes de 9 países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La hondureña especialista en Derechos Humanos, Sua Martínez, fue seleccionada por los líderes de Latinoamérica como la vocera oficial y moderadora principal de los encuentros de alto nivel celebrados en Washington D.C., St. Louis, Dallas y Los Ángeles, California, en el marco del prestigioso programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra la trata de personas en el Hemisferio Occidental. Esta designación constituye una alta distinción para Honduras.

A lo largo del programa, los líderes destacados en la lucha contra la trata de personas conocieron de cerca las estrategias de prevención, identificación de víctimas y persecución penal que implementan agencias federales, gobiernos locales y organizaciones civiles en Estados Unidos.

La agenda en Washington, D.C. y otras ciudades clave incluyó reuniones de alto nivel con sectores estratégicos como los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, Trabajo y la Agencia de Pasaportes. Asimismo, los líderes intercambiaron experiencias con organizaciones de la sociedad civil como Polaris, un referente global en la respuesta integral a este delito.

Claves del intercambio global

Tras las jornadas de trabajo, el programa consolidó aprendizajes en áreas críticas para la región:

Coordinación inmediata: Modelos interinstitucionales para la prevención y protección a las víctimas.

Justicia transfronteriza: Estrategias de asistencia internacional para que las fronteras no dejen impunes los delitos.

Enfoque humano: Herramientas de identificación temprana con una perspectiva centrada en la recuperación psicológica y social del sobreviviente.

Blindaje laboral: Buenas prácticas para frenar la explotación sexual y laboral en cadenas de suministro de alto riesgo.

Inspiración para la acción local

A su regreso, Sua Martínez se mostró motivada por el impacto de esta experiencia y el potencial de las alianzas creadas.

«Regresamos a nuestros países profundamente inspirados por las buenas prácticas institucionales aprendidas, pero, sobre todo, fortalecidos por las alianzas estratégicas que hemos construido», destacó Martínez, agradeciendo la selección por parte de la Embajada Americana y el Departamento de Estado. «El programa IVLP no solo intercambia conocimientos; fomenta redes de colaboración entre líderes comprometidos en impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para erradicar la trata de personas y dar protección a los más afectados, que son nuestros niños, niñas, mujeres y adolescentes».

Esta invitación representa un fuerte respaldo al liderazgo de quienes dedican su vida a combatir la explotación en el continente, consolidando un frente internacional que busca sociedades más justas, seguras y libres de violencia. JS