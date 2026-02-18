STENEE rechaza proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, anunció la realización de protestas para exigir que no se apruebe el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, argumentando que la iniciativa viola derechos fundamentales de los trabajadores.

Aguilar rechazó el decreto de emergencia propuesto, asegurando que podría generar más corrupción.

Asimismo, solicitó reunirse con el gerente de la estatal y con el presidente Nasry Asfura para tratar la crítica situación, pues la empresa apenas cubre su operación y no puede saldar sus deudas.

Indicó que “este es un ciclo que se repite, donde se crean leyes para despedir a los trabajadores y estos deben de acudir a los entes a defender sus derechos, pero después los gobiernos se quejan”.

En ese sentido, sugirió un marco de auditoría para verificar que hace cada uno de los trabajadores. IR