STENEE proyecta alza superior al 15 % en tarifa eléctrica y pide que sea diferenciada

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, proyectó hoy que el alza a la tarifa eléctrica a partir del 01 de julio será superior al 15 %.

Lo anterior obedece a que se trata de un ajuste trimestral y se debe evaluar el alza a los precios de los combustibles, explicó.

En ese sentido, dijo que el alza a la tarifa eléctrica será mayor al 15 %.

Lo anterior se traduce en un nuevo golpe al bolsillo de la población hondureña que también sufre el impacto de un alto costo de la canasta básica.

Con base en lo anterior, el dirigente sindical solicitó a las autoridades aplicar el ajuste de forma diferenciada.

Eso quiere decir que se puede aplicar un porcentaje en este trimestre y otro valor correspondiente a este ajuste en el siguiente trimestre.

Lo anterior es para que “población no sienta un golpe en sus bolsillos”, dijo. JS