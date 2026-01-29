STENEE pide mantener subsidio de energía eliminando abusos

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, señaló este jueves que debido a que el subsidio a la energía eléctrica está abierto con lo que “estaba siendo manipulado demagógicamente y llegaba a personas que perfectamente pueden pagar la energía”.

El dirigente sindical afirmó además que muchas personas usaron la energía eléctrica para rentabilizarla, lo que creó un costo financiero alto a la estatal eléctrica.

Aguilar dijo que el Stenee es partidario de mantener el subsidio, pero focalizado a los extractos poblacionales de extrema pobreza y de baja plusvalía.

“El subsidio se puede mantener bajo el esquema de sistematización que la ENEE tiene y bajo la ruta del libro para orientarlo a aquella gente que utiliza la energía para subsistir”, dijo. VC